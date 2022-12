Walter Chardon, l’actuel directeur marketing du Sporting de Charleroi de 57 ans a déjà eu mille vies pour autant de défis relevés. S’il en est là aujourd’hui c’est grâce à son engagement dans tout ce qu’il entreprend et aux leçons qu’il a pu tirer de ses échecs. Afin de partager son expérience de vie, Walter et Frédéric Deborsu ont passé de longues heures ensemble pour coucher sur papier la vie d’un superhéros sans cape.

Dans “Tu ne feras jamais rien de bon”, Walter évoque au fil des pages son parcours toujours emprunt d’humilité et de travail. “Frédéric est venu me proposer d’écrire un livre. Tout d’abord j’ai refusé car je n’en voyais pas l’intérêt. Il n’a rien lâché et a pris le temps de m’expliquer à quel point mon parcours était atypique et qu’en laisser une trace à mes enfants serait une bonne chose. J’ai donc finalement accepté. Maintenant, je me rends compte que mon parcours peut servir à d’autres qui ne se sont pas illustrés dans leurs études. Je souhaite transmettre un message d’espoir et de réalisme. Il faut autant de travail qu’il faut de chance dans la vie. le tout est de saisir les bonnes opportunités, rencontrer les bonnes personnes et de fournir le travail nécessaire.”

Tout commence dans son magasin de ping-pong où il connaît la réussite. D’autres magasins voient le jour et à côté de cela sa boîte de télécoms cartonne jusqu’à s’assurer une position de leader dans le secteur. Sa passion pour la petite balle orange l’a conduit à faire de La Vilette Charleroi un grand club à la renommée internationale. De cette aventure naissent des amitiés qui déboucheront sur l’organisation de spectacles avec les frères Saive, François Pirette et les frères Taloches. Walter aura également participé à donner toute son aura au club de futsal Action 21. Là il met tout son savoir-faire au service du club en attirant les sponsors.

Aujourd’hui, il jongle avec toutes ses casquettes au sein du Sporting de Charleroi où il est homme de confiance et ami fidèle à Charleroi et bien au-delà.

S’il n’est pas un donneur de leçon il n’est pas avare en conseils. “Je conseille de foncer quand on sent que quelque chose est possible, il ne faut pas trop réfléchir mais ne pas hésiter à se remettre en question. Si on rate, on se remet en selle pour repartir de plus belle.”

D’une discrétion absolue dans ses actions, Walter croit profondément en l’humain mais par-dessus tout c’est au sein de son cercle familial qu’il puise toute son énergie qu’il partage volontiers sans limite.