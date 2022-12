Charleroi: Jean-Claude Van Cauwenberghe s'attaque à l'âgisme

Les préjugés et discriminations font du mal aux seniors. Van Cau père s’est emparé de la question et en a fait un livre qui vient d’être publié. Rencontre. Avec le régionalisme wallon, l’âgisme représente l’un des derniers combats de l’ancien bourgmestre de Charleroi et ancien ministre-président...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous