Il arrache son bracelet électronique et commet huit vols: cinq ans de prison ferme

Entre le 24 août et le 8 septembre 2022, Morat a commis huit vols, dont six avec violence et une tentative de vol. En manque d'argent pour combler son importante addiction à la cocaïne, le quinquagénaire a jugé bon d'aller traumatiser une dizaine de victimes. Les 6 et 8 septembre derniers, le prévenu est allé braquer deux pharmacies carolos.