Brandon refuse le sursis probatoire proposé par le parquet : “De toute manière, j’aurais quand même le bracelet”

Le 28 août 2020, à Châtelet, le prévenu a asséné des gifles, tenté d’étrangler et d’étouffer sa compagne et mère de sa fille. Motif de la violente réaction de Brandon : une dispute parce que la victime “a osé” fouiller dans le téléphone de son chéri. “Oui, on s’est échangé des coups”, confirme le jeune prévenu. Six mois plus tard, ce dernier a menacé la même victime en sortant un couteau de sa poche. “Elle a décidé de quitter le prévenu et elle voulait quitter le domicile avec sa fille de 14 mois. Il a alors refusé de donner sa fille, l’a serré fort contre elle et a sorti un couteau de sa poche”, insiste le parquet. Pensez-vous pour autant que Brandon considère qu’il existe chez lui un problème de violence ? Que nenni, hein !

Non seulement Brandon n’a pas daigné entamer un suivi pour gérer sa violence et ne se montre guère enthousiaste à l’idée d’en faire un, mais il se cache derrière son boulot pour éviter de suivre une formation en gestion de la violence. “Je n’ai pas trop le temps pour, parce que je travaille. Il n’y a plus eu de violence. ”

Pour le parquet, la peine d’un an de prison doit être confirmée, mais un sursis probatoire sera plus utile avec une formation en gestion de la violence et un suivi pour la violence et les consommations d’alcool et de produits stupéfiants de Brandon. Sans avocat, ce dernier était invité à marquer son accord pour cette mesure de faveur. En vain… “Bah alors, on fait comme vous voulez. Dans tous les cas, j’aurais quand même le bracelet”, se félicite le gaillard. Oui, mais aussi un casier judiciaire mentionnant la condamnation judiciaire.

Jugement mi-janvier.