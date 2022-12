Celle qui s’est imposée dans le top mondial et qui occupe la première place mondiale depuis vendredi ne peut que rêver d’une médaille olympique.

Au vu de ses résultats sportifs, c’est logiquement qu’elle remporte le Mérite sportif de la Ville de Charleroi 2022, succédant à Ismaël Debjani et Piotr Von Montagu. Celle qui rêve d’or olympique fait l’unanimité depuis ses débuts à l’âge de 5 ans.

Même s’ils ne sont pas aussi connus que Sarah Chaari d’autres carolos se sont positivement illustrés et figurent parmi les lauréats des mérites sportifs 2022.

“Je suis très heureux du retour des cérémonies de ce type après des années tourmentées par la pandémie. C’est l’occasion de mettre en avant nos talents et de les remercier pour la belle image qu’ils renvoient de notre ville. Ces prix récompensent souvent des années de travail”, se réjouit Karim Chaïbaï, échevin des Sports de la Ville de Charleroi.

Les Lauréats de tous les autres prix du Mérite sportif 2021

Prix de l’école de jeunes, récompensant la meilleure école de jeune :

École des jeunes Rugby Black star.

Prix de l’inclusion, récompensant la meilleure structure d’accueil ou le sportif handisport de l’année :

KVL School (danse) pour ses organisations régulières de stages hip hop pour les personnes extraordinaires en inclusion.

Prix de l’espoir, catégorie jeunes (12-17 ans) :

Yacine El Haddaoui (taekwondo), vice-champion du Monde -57 kg.

Prix de l’espoir, catégorie espoir (18-21 ans) :

Illona Miliotto (Gymnastique), championne provinciale et francophone en division 2 Senior + Championne de Belgique en division 2 Senior + Victorieuse en équipe du Tournoi International de Bettembourg.

Prix des amateurs, récompensant la meilleure équipe :

RAS Monceau (football, D3 amateurs), passe à l’échelon national en D3 amateurs depuis la P1. Vainqueur de la Coupe de Hainaut.

Prix des amateurs, récompensant la meilleure équipe de jeunes :

Maccabi filles U14 (basket), gagnantes des finales de Coupe du Hainaut AWBB.

Prix des amateurs, récompensant le meilleur sportif masculin :

Simon Stevens (Tennis), B-15/4 (120e belge) en début 2022, il termine série A (21e belge et 2e belge amateur).- 10 victoires en tournoi monsieur 1 (4x en 1 étoile, 2 x en 2 étoiles, 1x en 3 et 4 étoiles ainsi que 2x en 5 étoiles).

Prix des aînés :

Pol Miserque (trail), finisher de l’Ultra-trail du TOR des Géants 2021, 1er de la catégorie V4 (70 ans) en 146h09.Le TOR est une des plus grandes compétitions de trail au monde (plus de 80 nations y sont représentées.) qui se déroule en septembre, dans la vallée d’Aoste en Italie et Il faut parcourir 350km, 27000m de D + en moins de 150H. 1ère fois qu’un belge monte sur un des podiums et 2 e coureur de plus de 70ans à avoir jamais terminé cette compétition.

Prix récompensant la meilleure sportive féminine

Sarah Chaari (taekwondo)

Prix “Fier d’être Carolo”, récompensant le sportif évoluant hors de notre Ville pour l’image positive qu’il donne de Charleroi

Cyril Dumont (natation)

Championnat de Belgique Catégorie 15 ans : 9e et 1er francophone. Après avoir eu un accident cérébral en 2019 causant une hémiplégie pendant plusieurs mois. Après une revalidation sans relâche pendant 2 ans et pendant la période COVID, Cyril Dumont peut renager à haut niveau compétition nationale et internationale. Son approche mentale et physique étonne le monde de la natation et sportif dans le pays et hors de nos frontières.

Prix de la presse

Thomas Carmoy (athlétisme)

6e mondiaux indoor en saut en hauteur, record à 2,28m en salle et 2,27 outdoor, 17e des mondiaux d’Eugene, 5e et finaliste donc au championnat d’Europe de Munich.

Mérite sportif 2019, il progresse encore après une année 2021, qui l’avait vu finir premier au classement U23 européen.

Prix du fair play (avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles)

JLS Badminton, pour son tournoi basé sur les performances des joueurs et sans distinction de genre ou d’âge.

Selim Arikan, lors d’un match avec Jumet, il sauve la vie d’un adversaire qui est victime d’un malaise.

Récompense aux bénévoles, jubilaires et personnalités de l’année, personnes décédées

Bénévoles de l’année : Philippe De Raeve (Astrid bowl) et Danny Labay (Jumet Sports) ;

Hommages de l’année : Roberto Leone et Léon Casaert ;

Club jubilaire : le Royal Crawl Club Charleroi pour ses 100 ans

Prix du Sport pour tous

L’équipe de Charleroi de Younited et Les Gardiens de la Paix de la Ville de Charleroi (vainqueurs de la Journée sportive du personnel)

Prix du sport de quartier

Arabourien et Fedasil (vainqueurs de la District cup) + Carolo Team et Dream Team Charleroi U15 (Crelan 3x3 basket).