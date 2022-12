Au-delà de la distribution de boissons chaudes l’opération permet notamment aux éducateurs du SIS d’être à l’écoute des citoyens et d’offrir un petit moment de chaleur lors des mois les plus froids. Durant ce moment de partage et d’échange, les éducateurs peuvent également faire connaître leurs missions ou renvoyer ces personnes vers des structures d’aide sociale adaptées comme une aide pratique à pour les étudiants en décrochage ou connaissant des difficultés sociales ou financières. Cela a pour but de créer une véritable connexion sociale indispensable pour les personnes précarisées ou en difficulté.

Une maison dédiée à la cohésion sociale en plein cœur de Châtelet

Cette opération est aussi l’occasion pour le PCS de faire découvrir au public sa Maison de la Cohésion Sociale. Depuis 2015, la Maison de la Cohésion Sociale est un lieu de vie associatif où s’organisent des activités permettant, notamment, de rompre l’isolement des personnes.

Une quinzaine d’ateliers y sont animés tous les mois par des bénévoles à destination de tout public. Des activités de prévention avec plusieurs asbl partenaires (Sida-Ist, Maison médicale La Brèche, Trempoline-assuétudes, Le Regain-aide psychologique), de la couture, du scrapbooking, de l’art floral, des ateliers dédiés aux jeunes (Slam, Théâtre, …), de la gym douce pour nos Seniors, un accueil pour les étudiants durant le temps de midi et même un Repair Café (atelier de réparation pour les objets cassés). Les activités gratuites à destination du public châtelettain ne manquent pas.

La Maison de la Cohésion Sociale organise aussi une permanence quotidienne (du lundi au vendredi) avec une assistante sociale et des éducateurs du Service Insertion Sociale de l’AMO Visa Jeunes afin d’être à l’écoute des personnes qui sollicitent l’aide du PCS.

La Maison de la Cohésion Sociale se situe au 14 rue de la Montagne à Châtelet. Pour découvrir l’ensemble des activités proposées par le PCS, il suffit de se rendre sur sa page Facebook https://www.facebook.com/PlanDeCohesionSocialeDeChatelet ou de contacter le PCS au 0495/248.885 ou au 071/244.742.