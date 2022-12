Les images montrent Kalender en train de se masturber dans le métro, mais il conteste

Selon l’homme d’un certain âge, la trace suspecte d’un liquide tout frais dans son slip provient plutôt d’une relation sexuelle dans le courant de la journée avec une amie. Et sur le quai du métro, Kalender dit avoir été agressé par une bande de jeunes qui en voulait à ses effets personnels. “J’étais un peu ivre, après avoir bu quatre Orval et une Duvel. Je me suis trompé de métro, je suis donc descendu à Dampremy. Là, il y avait un enfant qui pleurait. Je lui ai alors demandé “pourquoi tu pleures ? Après, on m’a agressé et cassé mon GSM sur la tête” ”, indique le prévenu. Ce dernier confirme avoir dégainé un rasoir pour se défendre de l’agression physique subie.

Me Gobbe et Me Allatta, parties civiles, se rejoignent à la thèse évoquée par la substitute Garcez. “Sur les caméras de surveillance, on voit clairement le comportement inadéquat du prévenu. Quel est l’intérêt des jeunes filles de mentir sur les faits”, lance Me Gobbe. Compte tenu du risque de récidive et de l’absence de remise en question du comportement déviant, le parquet sollicite une peine de 30 mois de prison avec un sursis probatoire, s’il est demandé par le prévenu.

Mais à la défense, on mise sur la carte de l’acquittement. “On voit qu’il a sa main dans la poche gauche de son pantalon et qu’il effectue des allers-retours sur le quai. Rien de plus. Le petit copain d’une des victimes, également présent, a indiqué que mon client ne s’est pas approché d’eux et qu’il n’a pas commis de geste bizarre. ”

Jugement le 16 janvier.