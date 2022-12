Manifestation nationale ce vendredi 16 décembre : “Il faut s’attendre à des perturbations mais pas un blocage complet du pays”

Pour quelles revendications ? L’augmentation des salaires, d’abord, et que “le capital” contribue davantage. Il y a des entreprises qui font des bénéfices records, et les syndicats veulent négocier des augmentations là où c’est possible, tout en maintenant l’indexation automatique qu’ils estiment en danger. Un blocage des prix de l’énergie ensuite, au niveau belge, pour pallier “l’absence de décision” de l’Europe. S’ajoute à cela la pension minimale, qui pour les organisations syndicales doit être valorisée aussi par les congés parentaux, les crédit-temps et les périodes de chômage. Enfin, ils veulent un renforcement des crédit-temps (pour soins aux enfants) et l’arrêt de l’extension des flexi-jobs : “pour boucler ses fins de mois, il faut un salaire décent et un emploi de qualité, pas des jobs précaires.”

Concrètement, ce vendredi sera une manifestation, pas une grève. C’est-à-dire que celles et ceux qui veulent aller manifester seront couverts par leurs syndicats pour se rendre à Bruxelles, mais pas au-delà. Il n’y aura donc aucun "blocage" à proprement parler. “Je pense qu’il faut s’attendre à des perturbations au TEC Charleroi (bus et métro, NdlR), puisqu’inévitablement une partie du personnel ira manifester. Ce sera aussi le cas dans l’une ou l’autre administration. Mais on ne met pas le pays à l’arrêt : c’était un choix, justement, d’appuyer sur le clou et de renvoyer le message, mais autrement. Le 9 novembre, la grève générale, a été un succès et il faut continuer à mettre la pression tant que rien ne bouge, mais avec un autre mode d’action”, indique Fabrice Eeklaer.

On peut donc s’attendre à des perturbations de petite, moyenne ou grande importance dans les transports publics (métro, bus, train), dans les aéroports, les écoles, les administrations et les entreprises privées. “Et on verra en janvier pour poursuivre les actions, il faut des mesures rapides pour renforcer l’aide existante, qui court jusqu’à mars, et prévoir leur extension parce qu’il semble improbable que tout aille mieux d’ici-là.”