Petit Jean : une nouvelle fromagerie à Mont-sur-Marchienne

”J’ai toujours été un fan inconditionnel de fromage”, nous explique-t-il au milieu de sa petite boutique, ancien centre d’esthétique, encore en pleine préparation pour la grande ouverture ce vendredi 16 décembre. Son préféré ? “Difficile à dire, les goûts changent de saison en saison, d’année en année. Pour le moment, c’est un Laguiole fermier, une grosse fourme à pâte dure, avec des saveurs animales assez fortes, presque viandeuses. C’est délicieux, mais on adore ou on déteste. Ce fromage a failli disparaître dans les années 50, mais j’en vendrai dans la fromagerie !”

Un plateau de fromages "apéro" à Petit Jean, la Fromagerie des Essarts, à Mont-sur-Marchienne ©D.R.

Chez Petit Jean, on trouvera dès vendredi des fromages de toutes sortes et toutes origines, “mais toujours le plus local possible, avec certains qui viennent de France, des producteurs indépendants de Rungis. Ce qui compte, c’est que ça soit qualitatif, et pas issu des groupes laitiers. C’est pour ça que je travaille avec des ramasseurs et des distributeurs indépendants, faire le tour de la France et la Wallonie moi-même n’aurait pas de sens, même si je suis allé rencontrer certains producteurs. Ces fromages, ce sont des témoins du terroir, à amener dans l’assiette du client.” Des plateaux apéro, repas ou raclette sont déjà commandables. “Pour Noël, il faut commander avant vendredi, j’en ai déjà fait quelques-uns ces dernières semaines.”

Ce n’est pas tout, puisqu’à la mi-janvier, Emmanuel Pepinster ouvrira la partie “bar à fromages” de sa boutique, avec une douzaine de couverts pour le midi en semaine ou l’apéro vendredi soir. “Pour déguster, découvrir, se laisser porter. Je veux emmener les gens hors des sentiers battus, chez nos producteurs wallons ou AOP de France, donner des principes de comparaisons entre des fromages similaires, différents… habituer les palais, en fait, puis éventuellement faire acheter mes fromages.” Ce sera accompagné de boissons, du vin mais pas que, avec peut-être un jour aussi des bières. “Pour l’instant, je cherche surtout des confituriers locaux, utiliser du miel d’artisans apiculteurs, je rêve de les rencontrer pour mettre les fromages en valeur et éventuellement vendre leurs produits en boutique.”