Sans-abrisme : une recherche-action inédite dans l’extra-ring

Pendant trois mois, Aurélie et Thomas ont exploré l’extra-ring pour y documenter le sans-abrisme. Leur mission se termine bientôt.

Mieux documenter le sans-abrisme à Charleroi et faire des liens avec le housing first, un dispositif visant à soutenir le relogement des SDF : c’est l’objet de la mission que le relais social a confié à deux travailleurs sociaux recrutés pour une durée de 3 mois, grâce à une opportunité budgétaire. Depuis octobre, Aurelie et Thomas sont allés au contact de...