”Il pète une durite” en apprenant l’infidélité de son ex-compagne

Ce mercredi matin, devant la 9e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, Daniel est en aveu d’avoir adopté un comportement qui ne lui ressemble pas. L’homme de 53 ans présente même ses excuses à tous, à commencer par le policier victime de son comportement. “Je ne me reconnais pas. Je ne suis pas agressif ainsi, je suspectais ma compagne d’avoir une relation et cela s’est confirmé. J’ai pété une durite”, explique l’homme désormais célibataire. Ce dernier ne conteste pas avoir appelé à plusieurs reprises sa compagne de l’époque, l’avoir menacé et avoir détruit les feux arrière, les essuie-glaces et le rétroviseur de sa Peugeot 206.

De plus en plus agressive

La substitute Malorgio est revenue en détail sur le déroulement des faits et sur l’intervention policière, non sans oublier de mentionner le point de départ. “Le prévenu a demandé à la victime de lui avancer de l’argent. Ce qui a été refusé. L’alcool n’aidant pas, le prévenu a alors appelé, laissé des messages vocaux et des messages écrits menaçants. ” “Tu es en danger, sale trouille”, a vocalement dit le prévenu. La suite de la scène, avec l’intervention policière, a été de plus en plus agressive. “Il a attendu les agents en étant très très agressif. Il a répété en boucle “qu’il allait la toquer et la dégonfler s’il ne l’embarquait pas” et a également refusé de montrer ses papiers d’identité”, précise le parquet de Charleroi.

Le policier, partie civile, n’a pas eu d’autres choix que de maîtriser physiquement Daniel pour pouvoir l’embarquer dans le véhicule. Un an de prison est requis contre le prévenu, sans s’opposer à une mesure de faveur. Sans avocat, ce dernier souhaite effectuer une peine de travail à titre de sanction. Jugement le 18 janvier prochain.