Papa Noël donne son sang à Charleroi : “vous aussi, pensez à faire un beau cadeau pour sauver des vies”

”Chaque don de sang contribuera à sauver trois personnes atteintes par exemple d’hémorragie ou d’anémie en cas d’accidents graves, d’accouchements, d’interventions chirurgicales, de leucémies ou de traitements anti-cancéreux. Un véritable cadeau inoubliable à la veille des fêtes”, ajoute l’échevine de la Santé, Alicia Monard (PS).

Les deux élus appellent donc tous les Carolos à aller donner du sang. “Pour montrer l’exemple, nous avons lancé un appel au don à l’ensemble du personnel de la Ville et du CPAS, et en moins de 24 heures toutes les plages horaires du 13 décembre après-midi étaient complètes”, expliquent-ils. “Alors, si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes en bonne santé, donnez votre sang, c’est un geste simple qui sauve des vies.”

Le don de sang se fait sans rendez-vous au 31 boulevard Zoé Drion, à la ville haute, les lundis et vendredis de 09h00 à 19h00 et les mardis, mercredis et jeudis de 09h00 à 13h00. La procédure complète dure une trentaine de minutes.