Deux scènes de coups et blessures sur sa compagne : “Je n’ai jamais commencé tout seul”

Une mineure également blessée

Tiens donc, pourquoi la compagne de Charles est alors la seule à présenter des lésions le 6 mai 2021 ? “Je n’ai pas voulu porter plainte et aller à l’hôpital. J’avais aussi ma part de responsabilité dans la situation”, rétorque le prévenu. Outre les coups sur la compagne, Charles est aussi poursuivi pour des coups portés sur la nièce de cette dernière. Mineure, la jeune fille a eu la tête tapée contre le mur. “Elle s’est mise au milieu de nous, quand on se disputait, et c’est parti involontairement. Je ne voulais pas volontairement lever la main sur elle”, se défend Charles, qui conteste tout de même avoir tapé la tête de la mineure contre le mur des toilettes.

Le 15 décembre, ultime scène de violence reprochée à Charles. Ce dernier aurait menacé sa compagne, en la pointant avec un couteau. “Je conteste. Elle m’avait prévenu un jour qu’elle allait le prendre. J’ai alors anticipé en le retirant de son étui et en allant le jeter dans la Sambre la veille des faits”, insiste le quinquagénaire. Vraiment ? Ce dernier avait pourtant juré avoir jeté le couteau le lendemain des faits, lors de son audition policière.

La substitute Malorgio, qui a relevé les incohérences de Charles, a requis une peine de 10 mois de prison à son encontre. Sans toutefois s’opposer à des conditions probatoires. À la défense, c’est une suspension simple du prononcé qui est proposée. Un acquittement au bénéfice du doute pour la scène de menace avec le couteau est plaidé. Jugement mi-janvier.