La Grand-place de Chimay retrouve son marché de Noël

Devenu un rendez-vous hivernal incontournable, le Marché de Noël de Chimay attirait chaque année des milliers de visiteurs. Il est de retour ces 17 et 18 décembre, avec 70 chalets qui seront installés au sein de la Cité Princière pour faire à nouveau de ce marché un événement majeur. Il faut dire qu’il dispose d’un cadre exceptionnel puisqu’une partie des artisans ont la chance de s’installer dans l’enceinte du Château de Chimay.

Si sa réussite repose notamment sur l’aspect convivial qui y règne, la formule doit également sa réussite à la qualité des artisans présents. On y retrouvera ainsi des créateurs et des producteurs proposant une panoplie d’idées cadeaux et produits festifs en tout genre, mais aussi de...