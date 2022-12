Marie Noble pourra s’appuyer sur le travail réalisé par son prédécesseur pour développer un projet ouvert, novateur et interdisciplinaire.

En effet, si le PBA est déjà reconnu à l’échelle nationale et internationale pour sa programmation en musique, art lyrique, opéra, théâtre, danse et cirque, il compte déployer un nouvel axe de création et d’expositions autour du 9ème art.

Depuis plus de 20 ans, Marie Noble travaille dans le domaine des arts vivants et des arts plastiques tant au niveau belge qu’international. Elle a su développer une expertise en art lyrique, théâtre, musique classique et contemporaine, danse et opéra lors de ses missions à Mons 2015, Capitale européenne de la Culture, et au sein de Bozar.

Grâce à ses fonctions de Commissaire générale de la Foire du Livre de Bruxelles, elle a par ailleurs acquis ces trois dernières années une connaissance approfondie du monde de l’édition, y compris du secteur essentiel de la BD et de l’illustration en créant notamment le Picture Festival en 2019.