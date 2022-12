Près de 3 000 manifestants carolos attendus vendredi à Bruxelles

Comme lors des derniers mouvements sociaux, la participation carolo devrait être massive, “on s’attend à environ 3 000 participants pour le front commun, en ne comptant que les personnes affiliées à un syndicat mais l’appel couvrait toute la population”, nous signale-t-on en terres carolos. “Concernant la participation de celles et ceux qui sont moins habitués à passer par les syndicats, difficile d’estimer un nombre.”

Le départ est donné à 7 h 30, à la gare de Charleroi-Sud – le plus gros point de ralliement. Des trains spéciaux supplémentaires ont été affrétés au niveau de la SNCB.

Manifestation nationale ce vendredi 16 décembre : “Il faut s’attendre à des perturbations mais pas un blocage complet du pays”

Pour quelles revendications ? L’augmentation des salaires, d’abord, et que “le capital” contribue davantage. Il y a des entreprises qui font des bénéfices records, et les syndicats veulent négocier des augmentations là où c’est possible, tout en maintenant l’indexation automatique qu’ils estiment en danger. Un blocage des prix de l’énergie ensuite, au niveau belge, pour pallier “l’absence de décision” de l’Europe. S’ajoute à cela la pension minimale, qui pour les organisations syndicales doit être valorisée aussi par les congés parentaux, les crédit-temps et les périodes de chômage. Enfin, ils veulent un renforcement des crédit-temps (pour soins aux enfants) et l’arrêt de l’extension des flexi-jobs : “pour boucler ses fins de mois, il faut un salaire décent et un emploi de qualité, pas des jobs précaires.”