Les spectacles qui vont faire pétiller les fêtes à Charleroi: dossier

Rire, s’émouvoir, retrouver son âme d’enfant, rêver, vous avez le choix. Et même le temps de tout faire si le cœur vous en dit ! Bonnes fêtes. L’Impromptu, le plus petit théâtre de Charleroi, revisite le classique de Dickens pendant ce temps de fêtes. La Ruche, théâtre royal, plonge à 20 000 lieues sous les mers. Plusieurs autres rendez-vous auront lieu en centre-ville. Ce sera déjà la 25e édition du rendez-vous caustique et cathartique. C’est dès aujourd’hui, et jusqu’au 15 janvier, au Petit théâtre de la ruelle.