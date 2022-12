Nouveau : le Musée des Beaux-Arts de Charleroi enfin ouvert avec des collections permanentes et temporaires

De fait : après des expositions dans les greniers de l’Hôtel de Ville de Charleroi, puis un passage à l’étroit dans les bâtiments du Palais des Beaux-Arts, c’est maintenant dans les écuries Defeld, bâtiment historique de 1887 juste à côté de la tour de police, que le Musée des Beaux-Arts peut enfin poser ses valises. Dans un lieu somptueux et flambant neuf, principalement blanc à l’intérieur, très éclairé par de grandes fenêtres, et dont toutes les salles sont soutenues par d’impressionnantes colonnes qui donnent un aspect prestigieux à l’ensemble.

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi ©Tom Colaux

Mais ça, c’est l’enveloppe. Ce qui compte, ce sont aussi les œuvres et ouvrages qui composent la collection du Musée des Beaux-Arts : “Nous avons soigneusement sélectionné 120 œuvres, dans les 4 000 dont nous disposons, pour la collection permanente au premier étage”, indique Eve Delplanque, responsable des musées de la Ville de Charleroi. “Depuis 2019, nous étions fermés. On veut renouer avec le public, en leur proposant de l’émotion, de l’étonnement… appeler au souvenir.”

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi ©Tom Colaux

Les 4 000 œuvres ont été conservées (trop) longtemps dans les caves de l’Hôtel de Ville. Magritte, Ensor, Muyle, Camus, Fauville, Paulus et bien d’autres ont désormais un écrin tout neuf. “Ce projet était un de ceux que j’avais voulus, dès mes premiers mandats à Charleroi”, détaille Paul Magnette. “On est une métropole de 200 000 habitants, dans un bassin de vie qui en compte 600 000, il faut que l’histoire de la ville et de la région rayonne. Les Carolos avaient perdu tout espoir, s’étaient résignés aux étiquettes qu’on leur mettait : la ville la plus moche, des barakis, etc. C’est la pire perte de liberté, que d’accepter l’image que le monde nous donne. Parce que cette image n’est pas juste, nous avons une fière histoire, une identité, et c’est ça que la culture permet de faire : se réapproprier son identité.”

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi ©Tom Colaux

Pour sa première exposition temporaire, les éditions Dupuis ont installé au rez-de-chaussée une expo inédite pour leur centième anniversaire : Dupuis, la fabrique de héros.