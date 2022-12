Trois braquages en trois jours : cinq ans de prison ferme

Au total, le trentenaire est parvenu à voler 8 304 euros ! Traumatisées, les victimes l’ont plus été à cause du comportement pour le moins interpellant du braqueur. “Lors du braquage, il a tapé la discussion avec certains clients et a voulu faire des vidéos Snapchat et des pompes au sol”, expliquait le substitut Henry. Poli, Khalid a même souhaité “une bonne soirée” à tout le monde avant d’embarquer dans sa Chevrolet.

Course-poursuite avec la police

Grâce à un client, gazé à coups de déodorant pour laisser fuir Khalid, la plaque d’immatriculation de la voiture a pu être balancée à la police. Khalid a dangereusement conduit sur la route de la Basse Sambre (N90) pour tenter de fuir les policiers à sa trousse. Ce dernier a finalement tenté de semer la police à pied, après un ennui mécanique sur son véhicule. En vain… Et en chemin, le braqueur a tenté de se débarrasser d’un sac transparent et d’une sacoche contenant une partie du butin volé au Lidl, ainsi que 25 g de cocaïne et plus d’un gramme de cannabis.

Alors qu’il contestait être le détenteur de ces produits stupéfiants et être l’homme à l’origine des deux premières tentatives de vols, Khalid fut finalement condamné à 5 ans de prison ferme pour l’ensemble des préventions. “L’individu qui a commis les trois vols était habillé de la même manière et la physionomie générale correspond au prévenu”, a notamment retenu le tribunal correctionnel.