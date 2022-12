Visiter Charleroi : une ville atypique qui a aussi de quoi séduire

Charleroi aux multiples visages

Insolite, faite de diversité, Charleroi est une ville aussi inattendue qu’attachante. On y apprécie l’histoire qui s'exprime dans une alternance de sites industriels, de bâtiments Art déco et de demeures Art nouveau. Musées, restaurants et espaces de shopping s’y côtoient joyeusement, alors que l’art se décline également dans la rue créant une ambiance urbaine unique.

Passer du noir au vert

Au départ de Charleroi, Aiseau-Presles, les Bons Villers, Gerpinnes, Pont-à-Celles, Fleurus..., différentes promenades sillonnent les terrils, les bois et forêts, les parcs, à la plus grande satisfaction des amoureux de la nature. Icônes du paysage carolo, les terrils sont devenus des lieux de biodiversité.

Les amateurs de randonnées nature apprécieront particulièrement la célèbre Boucle Noire : une promenade de quelque 22 km au départ du centre de la ville et qui fait défiler les paysages post-industriels, longe la Sambre et offre d’intéressants points de vue sur les châteaux de Marchienne et Monceau. Les plus sportifs apprécieront la possibilité de gravir 4 terrils.

©Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

Art urbain et Beaux-Arts

Que l’on apprécie la culture alternative qui s’affiche à même la rue ou qu’on lui préfère les espaces plus feutrés des musées, Charleroi offre la possibilité de s’en mettre plein les yeux.

Avec l’ouverture de son nouveau Musée des Beaux-Arts, la ville remet à l’honneur les collections permanentes, mais initie également de chouettes expos temporaires en commençant par une exposition inaugurale – La fabrique de héros — consacrée aux 100 ans des éditions Dupuis, fleuron carolo qui a exporté ses BD à l’international. Le Bois du Cazier avec ses musées du verre et de l’industrie, le Musée de la Photographie ou le BPS22 drainent aussi leur lot d’amateurs.

©Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

Chasse au trésor en famille

Grâce à l’application gratuite Totemus, la ville de Charleroi et les communes de l’entité proposent enfin de sympathiques chasses au trésor à faire en famille ou entre amis pour découvrir de façon ludique notre patrimoine. Balade autour du Vieux Château à Farciennes et sa célèbre légende de vampire, découverte inattendue du centre-ville et de ses œuvres urbaines ou encore, jeu de piste autour de la légende de Marie Linô, la légendaire sorcière de Gerpinnes… Au Pays de Charleroi, les aventures pour petits et grands ne manquent pas !

Savourer la vie locale

Vous l’aurez compris, Charleroi mérite qu’on s’y attarde et pour qui veut y prolonger son séjour ou prendre le temps d’y savourer la vie locale, il y a de nombreuses possibilités de déguster de délicieux produits de terroir, voire d’y loger le temps d’une ou plusieurs nuits.

Préparez votre visite de Charleroi en surfant sur le site www.cm-tourisme.be