Samir, 30 ans, se retrouve impliqué bien malgré lui dans une tentative de meurtre

Ce jour-là, une patrouille policière remarque la présence sur la voie publique d’un homme ensanglanté, victime de deux coups de couteau. Les jours de l’individu sont considérés comme en danger. Deux hommes, dont Samir le prévenu, l’auraient coursé. “La victime dit que l’autre protagoniste, pas Samir, lui a asséné des coups de couteau. Le prévenu, lui, tenait une barre de fer en main”, précise le substitut Signor. Pour ce dernier, Samir a bien participé à la tentative de meurtre sur Hicham, puisqu’il était avec le fameux Moktar au moment de la rixe. “Ce dernier était contrarié à cause de Marocains qui avaient insulté sa mère récemment décédée. Il a voulu se venger des insultes.”

Devant le tribunal, Samir insiste et jure n’avoir que poursuivi un des hommes pris pour cible. “Moktar s’est battu avec un gars, mais je ne sais pas s’il avait ou non un couteau. Moi je n’ai pas donné de coups.” Six ans de prison sont requis contre le prévenu. Pour Me Puccini, le point final à ce dossier “flou” doit être un acquittement pour son client. “Le principal protagoniste a bien un couteau sur lui. Mais la question est de savoir si mon client pouvait s’apercevoir qu’il était armé ? Je n’en sais rien. L’hypothèse dit qu’il était au courant, mais on ne le sait pas de manière certaine. Il n’a pas porté de coups et serait donc co-auteur. J’ai un doute.” Un sursis simple est plaidé pour le port de la barre de fer.

Jugement la semaine prochaine.