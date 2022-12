Tentative d'assassinat à Momignies : Il dégaine une arme de chasse de son coffre et fait feu

C'est une scène d'une extrême gravité qui est survenue ce vendredi soir, en fin d'après-midi, sur la voie publique à hauteur de la rue de la Kertchenne à Momignies. Un homme, originaire de Beaumont et né en 1989, a été touché par un tir provenant d'une arme de chasse à la suite d'une altercation débutée quelques mètres plus loin sur un parking...Selon les premiers éléments à disposition du parquet de Charleroi, qui est descendu sur place, la victime a d'abord invectivé l'auteur présumé et un ami à ce dernier. "Les deux hommes buvaient une bière dans une voiture stationnée sur un parking. La victime, elle aussi en voiture, est arrivée à hauteur du véhicule et a interpellé l'ami passager, lui reprochant des messages envoyés à sa compagne", détaille le parquet. Outre l'ami, le suspect a également été pris à partie par la victime. "Elle s'est approchée du côté conducteur et a également reproché des messages envoyés à sa copine durant l'été. Selon le conducteur, la victime l'a alors agressé par la fenêtre ouverte de l'habitacle, avant un échange de coups une fois qu'il s'est trouvé à l'extérieur de la voiture."Touché au visage par un coup de feuLa scène de violence aurait pu connaître une fin définitive, quand l'auteur présumé et son ami ont quitté les lieux. Mais excédé par les remarques et insultes, le passager est alors sorti de la voiture. "Le suspect est aussi descendu à son tour et est allé dans son coffre pour aller récupérer une arme de chasse récupérée un peu plus tôt dans la journée pour aller chasser le lendemain matin." Les versions divergent concernant la suite des événements. La victime et deux personnes se trouvant avec elle indiquent que l'auteur présumé a visé à trois reprises avec son arme, avant de faire feu. "Le suspect lui confirme avoir pris son arme pour faire peur à la victime et avoir chargé l'arme avec une seule cartouche."Les jours de la victime, touchée par un unique coup de feu, sont en danger. La perte d'un œil n'est pas exclue. L'auteur du tir, originaire de Momignies et âgé d'un an de plus que la victime, jure ne pas avoir visé qui que ce soit. "D'après lui, la victime aurait été blessée à la suite d'un ricochet quand il a fait feu sur le côté", relate Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. Interpellé et privé de liberté, l'homme a été entendu une première fois et sera présenté à un juge d'instruction. Un dossier pour tentative d'assassinat est à l'instruction. "Il est déjà connu pour quelques antécédents et pour des faits récents dans un dossier de menaces. Il semble présenter une certaine instabilité dès qu'il consomme de l'alcool et faire aussi usage dans son jardin de plusieurs armes à feu achetées." Un premier devoir d'enquête est déjà prévu, pour déterminer si l'homme interpellé se trouvait ou non sous l'influence de la boisson lorsqu'il a fait feu.