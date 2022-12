Une exposition sur la BD à Charleroi, avec Dupuis : la fabrique de héros

Racheté en 2004 par le holding français Média-Participations (Dargaud/Lombard), Dupuis reste cependant sur Marcinelle. C’est là que se trouvent de nombreux talents, et c’est historique. C’est la raison pour laquelle pour ses cent ans de créations originales, la maison d’édition iconique a choisi Charleroi et son Musée des Beaux-Arts flambant neuf pour une exposition inédite. “Dupuis : la fabrique de héros”, à découvrir jusqu’au 30 juillet 2023.

Dupuis: la fabrique de héros. Au musée des Beaux-Arts de Charleroi. ©Tom Colaux

Ce week-end, c’est la fête. De 10 à 20 heures samedi, et jusqu’à 18 heures dimanche : photobooth, danse aérienne, comédiens, présence d’auteurs et artistes, musique… et des visites guidées exceptionnelles avec un des commissaires de l’exposition. Mais c’est juste pour l’ouverture : le reste du temps, il y en aura pour tous les goûts, des connaisseurs passionnés aux amateurs de BD, en passant par le grand public.

”On veut montrer au visiteur comment on crée des héros de bande dessinée, et comment ils vivent dans un catalogue d’éditeur comme celui des éditions Dupuis”, explique Morgan Di Salvia, rédac-chef du journal Spirou. Deux axes : historique avec la création de la maison et l’histoire familiale de l’entreprise, et “comment on fait une bande dessinée ?” De l’idée au croquis, jusqu’à l’impression, puis les produits dérivés : dessins animés, peluches, etc. L’exposition propose aussi de découvrir un webtoon, une BD spécialement créée pour les smartphones, mais ici en s’immergeant dans un monde 3D avec des lunettes de réalité virtuelle. Il y a aussi quelques succulents secrets, qu’il ne faut pas trop ébruiter, qu’on vous laissera découvrir sur place.