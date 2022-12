Fleurus: un ultime sursis pour des coups, après une longue carrière judiciaire commencée en 1998

C’est en 1998, devant le tribunal de la jeunesse, que Renaud a commencé sa longue carrière judiciaire avec des coups et blessures. En 2002, le prévenu a été condamné pour rébellion avant d’aggraver son cas via une tentative de meurtre avec sept coups de couteau sur son ex-compagne et un viol en 2005.