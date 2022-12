Le projet européen Progécole se développe plus que jamais: pour l’année scolaire 2022-2023, 48 implantations y prennent part.

Manger plus sain à l’école, le projet porte ses fruits

Toutes les études le prouvent: une alimentation saine est un élément central d’une vie de qualité et les bonnes habitudes, en la matière, s’acquièrent dès le plus jeune âge. C’est aussi un enjeu qui révèle les inégalités sociales entre les familles défavorisées et celles qui...