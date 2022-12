Cette décision de fermer l’éclairage afin de réaliser des économies n’est pas suivie par les autorités communales courcelloises. “Si la proposition d’Ores d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5h est louable dans le contexte énergétique et au regard de la cause environnementale, la priorité du collège communal de Courcelles reste la sécurité des citoyens et le maintien de conditions optimales pour la police lors d’interventions sur le terrain, ” nous communique-t-on. Et de justifier cette décision par le fait que l’éclairage public est l’un des moyens pour la Bourgmestre d’assurer la sécurité dans la commune et de lutter contre le sentiment d’insécurité.

“La commune a voulu dans un premier temps contribuer à l’effort collectif en matière d’économie d’énergie sur son territoire, en coupant l’électricité, excepté dans les endroits problématiques, listés par la police de la zone des Trieux mais la sécurité n’a pas de prix”, explique Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre de Courcelles.

Pour les autorités coucelloises, les économies d’énergie attendues ne sont pas assez importantes pour risquer les multiples problèmes que pourrait engendrer le manque de luminosité nocturne. De plus, la commune connaît depuis quelques années une nette diminution de criminalité de vols dans les habitations et vols par ruse. “On ne veut surtout pas mettre en péril cette diminution de la criminalité et nous ne voulons pas que nos citoyens se sentent en insécurité ou vivent dans la crainte de circuler librement le soir en rue. Les économies d’échelle en matière d’énergie et de coût doivent être trouvées ailleurs”, poursuit Caroline Taquin.

Si la notion de sécurité est mise en avant notamment pour favoriser le travail de la police locale, il n’en est pas de même pour Fontaine-l’Evêque pourtant dans la même zone de police.