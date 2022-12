Elle vide 70 000 € de son compte épargne : “nous avions un accord pour des relations sexuelles tarifées”

“Son compte à vue était en négatif et sur son compte épargne, il ne restait plus que 13,10 euros”, précise l’avocat de la victime dépouillée. Avant le passage de Leila, le compte épargne comptabilisait plus de 70 000 euros !

Relations sexuelles et drogues

Suspectée d’un important abus de confiance envers Philippe, Leila jure qu’elle a simplement agi avec l’approbation de la victime. De plus, cette importante somme de plus de 34 000 euros que la prévenue aurait subtilisé serait le fruit “de relations sexuelles tarifées”. “Il vivait chez moi et m’avait donné ses deux cartes. Je ne l’ai pas volé et j’allais m’acheter de la drogue”, se défend la prévenue. Pour la partie civile et le parquet, il s’agit bien d’un abus de confiance. “Elle a dit à mon client qu’elle gardait les cartes pour ne pas qu’on les lui vole. Après, elle fait croire que les cartes avaient été avalées par le distributeur et qu’elle avait fait le nécessaire pour en avoir des nouvelles. Elle a profité de mon client”, insiste-t-on du côté de la partie civile.

Et avant Philippe, Leila a également profité de Gaston. Ce dernier, décédé depuis lors, a été dilapidé de plus de 1 600 euros lors de trois retraits effectués avec Mariem, la seconde prévenue absente et jugée par défaut. “C’est vrai, mais c’est Mariem qui avait sa carte. Moi j’ai été avec elle pour retirer l’argent, et c’est vrai que je n’ai rien fait pour l’en dissuader”, confirme Leila. Pour cette dernière, le substitut Signor requiert une peine de 2 ans de prison. Un an de prison, par défaut, est requis contre Mariem.

À la défense, c’est un acquittement et un sursis probatoire qui sont plaidés. Est-ce que les explications fournies par Leila suffiront ? Réponse le 23 janvier prochain.