Charleroi négocie activement avec Gianni Bruno

Ce n’est un secret pour personne. Charleroi recherche un numéro 9 pour la deuxième partie de saison. Et les Zèbres ne veulent pas traîner pour espérer se remettre dans la course au top 8 où il compte actuellement huit longueurs de retard. Ainsi, les Hennuyers ont fait de Gianni Bruno leur priorité selon nos informations. S’il est prêté à Saint-Trond jusqu’à la fin de la saison et qu’il appartient toujours à Gand jusqu’en juin 2024, une solution entre les trois clubs devrait être trouvée facilement.