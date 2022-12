L’acte a été posé en réponse aux plaintes des riverains. Poussières et odeurs constituent des nuisances impactant lourdement le quotidien des personnes des environs. Du côté du procureur roi Malière on ajoute “j’ai reçu les nouveaux procès-verbaux qui concernent certaines infractions, surtout concernant le broyeur et les explosions qui sont dues au fait qu’ils accueillent des déchets pas totalement décontaminés comme des bonbonnes de gaz restées dans les voitures et entassées alors que le permis d’environnement ne permet pas cela. Il y a des processus à mettre en œuvre notamment de bien vérifier que ce qu’on leur apporte soit trié. Il y a encore eu des explosions après le jugement. Un autre problème est à trouver du côté des émanations via des mesures, avec dépassement par rapport aux tolérances prévues par leur permis, je les ai repoursuivi et le dossier est venu début du mois, il reviendra au mois de mai et de juin, et malgré cette deuxième citation un procès-verbal m’est venu de la Région Wallonne. Le but n’est pas de fermer keyser mais ça fait plusieurs années après jugement, appel, citation, que la DPC qui travaille à charge et à décharge a pris l’initiative et j’étais d’accord d’avoir recours à un expert en sécurité de la Région Wallonne, pour donner toute une série de conseils à appliquer au sein de l’entreprise afin de se mettre en règle. Non seulement on a vu qu’il recueillait du gaz ce qu’il n’a pas le droit mais qu’en plus il les regroupait ce qui n’est pas bonne idée du tout. Toute une série d’autres conseils leur avait été donnés. Et finalement on voit lors des contrôles que ça n’a pas été mis en œuvre. Si l'entreprise respecte les délais et les recommandations, on enlèvera les scellés judiciaires.”

L’interruption des activités de l’entreprise courcelloise n’est pas une première.

Pour rappel, le 22 avril 2021 une nouvelle explosion s’était produite dans le broyeur. En plus des poussières nocives qui envahissaient les jardins des riverains des alentours, les murs des habitations proches de la Glacerie avaient tremblé et l’école de la Motte a dû être fermée en urgence et les élèves répartis dans d’autres établissements.

La dangerosité de cette énième explosion avait encouragé Caroline Taquin à prendre une ordonnance de police pour mettre fin momentanément aux activités de Keyser. Toutefois, l’entreprise avait pu reprendre ses activités à condition de respecter impérativement certaines recommandations. Il était notamment demandé à Keyser de remettre en état de marche le système de pré-broyage, rapport favorable du constructeur à l’appui.

La reprise des activités avait pu se faire le 28 juin 2021.