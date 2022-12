Deux ans de prison pour avoir touché des mineurs: "je suis homosexuel, pas pédophile!"

À l’époque, Bernard a été condamné pour un attentat à la pudeur commis sur deux adolescents âgés de 14 ans et qui avaient passé la nuit à son domicile. Selon les deux mineurs, Bernard a adopté un comportement déplacé, allant jusqu’à les tripoter en pleine nuit. “Il était déjà arrivé pour l’un des garçons de dormir chez le prévenu. Mais cette fois-là, ce dernier a adopté un comportement très tactile”, précise Me Navez, partie civile.

“Homosexuel, mais pas pédophile”

L’un des jeunes garçons s’est notamment réveillé en pleine nuit et a découvert Bernard qui lui touchait le sexe. “Je trouve déjà spécial qu’ils aient dormi dans le même lit que le prévenu. Et ce dernier a eu des gestes déplacés, en touchant les fesses et le sexe des garçons ou en tentant de les embrasser”, ajoute l’avocate.

Mais l’homme se décrivant comme étant “quelqu’un de gentil et qui aide son prochain” réfute les dires des deux victimes. “Je n’ai pas compris pourquoi on porte plainte contre moi. Moi je n’ai rien fait de tout ça et je trouve que c’est grave”, lance l’homme qui avance comme explication une histoire de prêt d’argent envers la maman d’un des deux jeunes pour justifier d’une pareille accusation. “Ok, je suis homosexuel, mais je ne suis pas un pédophile. Je ne comprends pas pourquoi on me casse les pieds.”

Pour le substitut Signor, les récits des deux garçons sont “crédibles, cohérents et concordants.” La confirmation du jugement est donc requise, sans toutefois s’opposer à une suspension du prononcé à titre de mesure de faveur vu l’ancienneté des faits remontant à 2014.

Me Sonia Martines, à la défense, plaide, elle, un acquittement au bénéfice du doute sur base de “discordances” plus qu’importantes chez les deux victimes. “Oui, mon client s’est mal défendu dans son audition, mais ce sont les innocents qui se défendent le plus mal.”

Jugement le 23 janvier.