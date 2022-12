A.C, qui risquait huit ans de prison, reste condamné à cinq ans de prison. Toutefois, il bénéficie d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive.

A.A avait été condamné à une peine de quinze ans par la cour d'appel de Liège. La cour d'appel du Hainaut a ajouté trois années de plus à cette peine.

En août 2017, la police judiciaire de Charleroi a placé S.R, connu pour braquages, sous surveillance et écoute. Elle avait été informée que l'individu cherchait à faire des coups, car il avait besoin d'argent. Très vite, les policiers ont fait le lien entre les conversations de S.R et des vols violents ainsi que des home-jackings commis à Perwez, Ninove et La Louvière en mars, avril et octobre 2016. Les personnes visées étaient des bijoutiers.

D'autres faits similaires ont eu lieu en 2017, alors que A.A était déjà détenu.

A.C contestait avoir participé aux faits et à l'agression d'un gérant de bar à Lambusart, quatre jours plus tard. Il a été reconnu coupable.