L'horreur à l'hôpital Notre-Dame de Charleroi: une vieille dame inconsciente violée par un autre patient

La scène est partiellement confirmée par le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) et le parquet de Charleroi. “Nous avons reçu des informations en ce sens et un dossier a été ouvert pour vérification”, détaille le substitut du procureur Daniel Marlière. Un médecin légiste a été dépêché à l’hôpital pour effectuer des constatations, mais aucun autre détail n’a pu nous être communiqué à ce stade. L’agresseur aurait cependant été identifié.

Ce n’est hélas pas un cas isolé. En Belgique, entre 500 et 600 agressions physiques ont lieu tous les ans dans les hôpitaux, selon les statistiques de la police fédérale. Environ 10 % concernent des viols ou des attentats à la pudeur. Mais pas de panique : dans le secteur médical, des sources nous confirment cependant que les agressions de patient à patient sont rares. Elles sont par contre très difficiles à prévenir - des mesures de sécurité existent déjà : les patients ne peuvent changer de service à leur guise, les couloirs sont surveillés par des caméras et des équipes de sécurité, en plus des allées et venues régulières des aides-soignants, infirmiers et médecins.