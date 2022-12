Charleroi, Mons et Tournai reçoivent 182,6 millions du Fonds UE pour une "transition juste"

Le Fonds, dont l'enveloppe pour la Belgique était de 166 millions d'euros en prix 2018, aidera la Wallonie "à abandonner les combustibles fossiles et à décarboner son industrie lourde", selon la Commission. Tournai, Mons et Charleroi recevront ce soutien notamment pour remplacer les combustibles fossiles par l'hydrogène et le biométhane renouvelables.

Quarante millions d'euros seront consacrés aux énergies renouvelables et environ 68 millions à l'efficacité énergétique. La décarbonation de l'industrie régionale sera également soutenue par des subventions destinées à cofinancer les investissements pour leur reconversion économique et l'achat de matériaux technologiques performants.

Le Fonds contribuera également à la décontamination d'anciens sites industriels (friches). En outre, il allouera 14 millions d'euros à des activités de recherche et d'innovation.

Cette confirmation est la conséquence de la conclusion, la semaine dernière, de l'accord de partenariat entre la Commission et la Belgique sur les fonds de la politique de cohésion de l'UE, qui a ouvert la porte à près de trois milliards d'euros d'investissement pour le pays sur la période 2021-2027.