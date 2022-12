Chimay: Paulette est morte après une chute, est-ce son voisin Michel qui l'a poussée?

« Elle était encore debout »

Le dossier fort malheureux et impliquant deux personnes plongées dans une existence de solitude a été évoqué ce mercredi matin devant la justice. Sur le banc des prévenus, Michel est suspecté d’avoir été l’auteur de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le septuagénaire est formel: non, il n’a pas touché Paulette, malgré ce qu’il a pu dire jusqu’à présent dans le dossier. "Elle m’embêtait tout le temps et le jour des faits, elle m’a appelé pour parler d’un problème de boîte aux lettres. On s’est engueulé, elle n’arrêtait pas de me pousser avec sa tribune. J’ai fait un geste avec mon avant-bras dans sa direction, mais je ne l’ai pas touchée. Après je l’ai laissée, elle était encore debout. Je ne l’ai pas fait tomber."

La substitute Garcez, elle, reste convaincue de la culpabilité de Michel. C’est bien lui qui est à l’origine de la chute de Paulette, après l’avoir repoussée avec son avant-bras. En témoignent ses précédentes déclarations. "Lors de l’intervention policière sur place, il a confirmé l’avoir poussée et être parti malgré l’appel à l’aide de la victime. Dans son audition qui a suivi, il a même dit avoir conscience d’être le responsable du décès en évoquant une sorte de réflexe involontaire. Et aujourd’hui, il change encore de version et dit ne pas avoir touché la victime."

Même si le parquet admet volontiers que Michel est "loin d’être une personne à problème", une sanction pénale doit être prononcée. Six mois de prison, avec un sursis simple, sont requis. Me Delvallée, à la défense, plaide l’acquittement en étant intimement convaincu que Paulette, régulièrement victime de chute compte tenu de son état de santé, a été victime, hélas, d’une chute fatale juste après la visite de Michel.

Jugement le 18 janvier.