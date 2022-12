Hôpitaux: le personnel soignant et les patients soignés aux petits oignons pour les fêtes

À l’ISPPC même si certains services ont décoré couloirs et tisaneries avec sapins et guirlandes la concentration reste fixée sur le bien-être des patients et les soins à prodiguer. Toutefois, pour marquer le coup, une attention particulière est apportée aux repas. Pour exemple, le personnel pourra, pour les fêtes se sustenter d’un repas de fête composé en entrée d’un tartare de saint-jacques et sa crème verte. En plat, ballottines de poulet aux cèpes sauce truffée avec un trio de légumes gourmands et gratin dauphinois. Pour dessert, il sera servi la traditionnelle bûche de Noël.

Du côté du GHDC, on a aussi mis les petits plats dans les grands pour donner aux repas des patients un air de fête bien à propos. Au menu du 25 décembre, civet de marcassin avec légumes oubliés, pommes amandines et bûche de Noël. Pour le 1er janvier, roulade de volaille myrtilles sauce poivrade aux airelles et gratin de cèpes et en dessert une charlotte aux fruits. Des animations sont également prévues avec des chants de Noël.

Pour les visites aux patients, il n’existe plus de limitations. Il sera donc possible d’aller présenter ses bons vœux aux parents et amis hospitalisés. Seul reste obligatoire le port du masque.