Quatre jeunes condamnés à la prison pour le viol d’une adolescente

Selon la victime, Dany et Binyamin sont les auteurs de l’agression sexuelle. Melih et Ceyhun, eux, assistent aux faits sans broncher et en frappant Mina qui tente de se débattre.

Ils ne prennent aucune responsabilité

Lors de la précédente audience, Binyamin a tenu des propos choquants, évoquant notamment qu’il ne s’agissait pas “vraiment” d’un viol et que Mina était “provocante“ vis-à-vis de lui et de son ami Dany. Selon le jeune prévenu, Mina était au courant des intentions des quatre copains, qui devaient “se faire sucer.” À ses côtés, Melih contestait lui aussi le viol, affirmant avoir quitté les lieux quand la jeune adolescente fut victime d’un malaise. “Je savais que ça allait dégénérer”, confirmait-il. Le son de cloche était similaire pour Ceyhun. Dany, lui, a brillé par son absence…

La substitute Malorgio avait requis cinq ans de prison contre les prévenus, estimant que ces derniers ont fait preuve d’un profond manque de respect envers leur victime, qu'ils considèrent comme une “fille facile.”

Les quatre prévenus ont été condamnés pour viol. Binyamin et Dany ont écopé de cinq ans de prison. Melih et Ceyhun, eux, s’en sortent avec 3 ans de prison. Les trois prévenus présents, face à la justice, ont obtenu un sursis partiel pour la moitié de la peine. Mais dès que la police mettra la main sur Dany, il fera l’objet d’une arrestation immédiate, direction la prison.