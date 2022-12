Charleroi: la DH et l'Avenir ont distribué leurs bulletins de Noël aux élus

Cette année, les journalistes (pour la première fois venus de la DH et de l’Avenir) ont à nouveau “tout donné” pour essayer de distribuer des cotes et commentaires justes et intéressants. L’auto-évaluation demandée aux différents élus a été d’une grande aide – et pour la première fois, toutes et tous ont répondu et se sont pliés à l’exercice.

Entre redites et découvertes, ces auto-évaluations ont permis de – réellement – pondérer les notes du “conseil de classe” des journalistes, qui s'est réuni la semaine dernière.

Une mention spéciale peut être ajoutée à cette dernière entrée des bulletins de Noël : elle concerne le bourgmestre Paul Magnette, que nous avons collectivement coté à 7,6/10. C’est lui qui a le plus de responsabilités et c’est donc lui qui a le plus à prouver. Mais il sait s’entourer… S’il fallait noter Paul Magnette en fonction de son collège, il atteindrait le 8/10.

Ce qui rappelle également qu’il y a des élus de qualité à Charleroi. Et le conseil communal n’est pas en reste, loin de là : autant dans la majorité que dans l’opposition, des personnes s’impliquent pour “faire de la politique” en dépassant la simple représentation. Ils et elles se reconnaîtront.

Les bulletins 2022 sont à découvrir ou à redécouvrir ci-dessous :

> Rappel des cotes du collège : Julie Patte (8,7), Eric Goffart (8,0), Xavier Desgain (8,6), Mahmut Dogru (7,6), Babette Jandrain (7,7), Karim Chaïbaï (8,4), Thomas Parmentier (5,9), Laurence Leclercq (7,8), Alicia Monard (8,2), Philippe Van Cauwenberghe (8,5) et Paul Magnette (7,6).

> Au niveau des conseillers : Benjamin Debroux (6,8), Jean-Philippe Preumont (6,6), Pauline Boninsegna (8,1), Nicolas Tzanetatos (7,7), Anne-Sophie Deffense (6,6), Jean-Noël Gillard (7,5), Marie-Anne Gailly (6,7) et Nicolas Kramvoussanos (7,4).