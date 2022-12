Réunis au niveau du rond-point menant à l’aéroport, les policiers distribuent des tracts expliquant leur revendication. Cette distribution a pour effet de ralentir le trafic et causer des files sur les routes avoisinant l’aéroport BSCA. “Le but de notre action du jour est d’informer la population les raisons de la grogne des policiers et les conséquences que cela risque d’y avoir”, explique Philippe Bailly, permanent SLFP. Ce qui est mis en avant est l’inaction du gouvernement fédéral qui pourtant avait négocié un accord l’an dernier. “Il manque 6.000 policiers et si on ne rend pas le métier de policier attractif, il y a en aura de moins en moins. À terme, c’est la sécurité qui risque de plus être assurée correctement. ”

Pour plus d’attractivité, une revalorisation salariale est obligatoire. “Depuis 20 ans ls échelles des barèmes n’ont pas été revues. Nous souhaitons également une couverture sociale correcte notamment en cas d’accident de travail et en cas d’agression. Nous faisons un métier à risque et nous souhaitons être couverts en cas de soucis. ”

L’âge de départ à la pension est aussi une revendication. “Être policier à 67 ans ce n’est pas possible. ”

Des actions ciblées et stratégiques

Le choix de mener une action à l’aéroport de Charleroi n’est pas anodin, il est même stratégique. “À l’heure actuelle, il y a 9 millions de passagers et l’objectif à court est d’atteindre les 15 millions. Il y a aussi actuellement 12 box frontières entrées et sorties. Par manque de personnel on ne sait en occuper que 6. Avec moins d’engagements, il se peut que demain il n’y ait plus que 4 box d’occuper. L’afflux de passagers et moins de personnel pour faire les contrôles ça va créer des embouteillages. Il était prévu 1.600 engagements mais on arrive à peine à 1.500.le fossé se creuse preuve que le métier n’est pas attractif. ”

Le représentant syndical pointe aussi du doigt un nouveau phénomène. “Maintenant on voit de plus en plus de personnes qui quittent la police après seulement 2 ou 3 ans de fonction. Le fait d’être en sous-effectif mêlé aux départs aura de graves répercussions sur sécurité des citoyens. ”

Des actions plus dures dès janvier

L’action de sensibilisation de ce vendredi est la dernière de l’année mais si le gouvernement continue à faire la sourde oreille des actions plus considérables seront menées dès janvier. “Nous allons faire une trêve pour les fêtes mais en janvier, si on n’est pas entendu, on va reprendre le mouvement et on va le durcir avec des barrages filtrants ou encore des blocages. Nous passerons à une phase supérieure jusqu’au moment où on sera entendu. Le gouvernement avec le premier ministre en tête a clairement fait un doigt d’honneur à l’ensemble des policiers. L’accord existant qui a été discuté pendant d’un an vient d’être balayé d’un revers de la main. ”

Certaines “absurdités” font également vivement réagir le monde policier. “Le gouvernement est actuellement en train de discuter à propos de nouveaux uniformes. La population qu’on soit en vert, en mauve ou en gris ce que la population veut ce sont des policiers. On parle également d’un nouveau marquage des véhicules. Rien que cela va coûter 150 millions alors que nous estimons notre revalorisation salariale à 130 millions. Il y a des priorités et apparemment les priorités du gouvernement ne sont les mêmes que nous. ”

L’action du jour a causé des embarras de circulation mais n’a pas perturbé les activités internes à l’aéroport.

Des actions sont prévues dans les aéroports durant les vacances.