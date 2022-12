La boucle du métro carolo rebouclée le 3 janvier

Les travaux de réaménagement du site de la gare du Sud, à Charleroi, vont bon train. Si bien que, après avoir été limitée pendant un an et demi aux stations Tirou et Villette, la circulation du métro va pouvoir reprendre...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous