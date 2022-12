”On se sent trahis par le gouvernement fédéral parce qu’ils n’ont pas respecté les accords pris l’an dernier : engagement et revalorisation salariale”, expliquent-ils sur place.

Des files importantes de voitures bloquent l’accès à l’aéroport. Mais une fois sur place, c’est bien plus fluide pour les passagers : l’action syndicale annoncée vise à conscientiser les passagers (via des tracts) et à faire pression sur le gouvernement.

Plus d’informations à venir.

Actions syndicales de la police : l'aéroport de Charleroi sera perturbé vendredi, Zaventem plutôt épargné