Pont-à-Celles : “la maison du garde barrière” bientôt détruite

L’accès via la place communale et la rue Camille Thirionet est interdit. L’accès se fait uniquement via la passerelle, la rue de la Case du Bois et le chemin de Halage.

Le bâtiment appelé “la maison du garde barrière” sera détruite dès les congés du bâtiment seront terminés. Si les travaux sont seulement entrepris actuellement c’est qu’un litige juridique empêchait toute action. Maintenant qu’il est résolu les choses peuvent se mettre en place.

Plusieurs mesures de sécurité ont dû être prises. “Nous également dû couper le gaz à cet endroit pour éviter le cas où la maison s’écroulerait et pourrait endommager voire faire exploser la conduite. ”

Si le passage est rallongé pour les personnes empruntant d’ordinaire la passerelle, l’accès aux deux habitations est rendu possible par le chemin de halage.

“Nous savons que cette situation peut être contraignante mais la sécurité publique est une priorité que nous ne pouvons pas mettre de côté”, conclut Pascal Tavier.