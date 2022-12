Un cyberprédateur mis hors d’état de nuire : il a été condamné à 10 ans de prison

Benjamin, qui ne contestait pas son attitude ô combien interpellante, a usé de nombreux faux profils sur les réseaux sociaux (Daniela, Kenzo, etc.) pour chasser de jeunes proies sur quasiment l’ensemble des réseaux sociaux. Ce dernier a directement demandé des photos dénudées à ses jeunes victimes sous la contrainte et la menace. “Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre tes amis et tu vas le regretter”, a notamment écrit le prévenu à l’une de ses victimes. Pour parvenir à ses fins, Benjamin n’a pas hésité non plus à menacer de mort ses victimes, ou de diffuser les images dénudées.

”Je ne savais pas que c’était punissable”

”Une fois sur dix”, celui qui a également prétendu travailler dans la police, a obtenu des photos et des vidéos dénudées de plusieurs mineures. Grâce à une plainte déposée par une maman qui est tombée sur les messages de Benjamin, une partie de son manège a pu être mise en lumière. D’autres victimes, pas identifiées, existent peut-être. “Nous savons qu’il y a eu 900 tentatives. Mais on a dû se limiter et arrêter l’enquête pour pouvoir poursuivre et condamner le prévenu”, admettait d’ailleurs le substitut Vervaeren.

Face à la justice, Benjamin avait affirmé sa volonté d’indemniser jusqu’au dernier centime ses victimes, dont certaines ont tenté de mettre fin à leurs jours ou subi d’importants dommages psychologiques. Le trentenaire jurait également “ne pas savoir que tout cela était punissable.” Au lieu des huit ans de prison requis par le parquet, Benjamin écope finalement de 10 ans de prison. Le bracelet électronique lui sera retiré, mais à la place le condamné prend la direction de la prison après son arrestation immédiate ordonnée.