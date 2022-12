“La victime dit que l’autre protagoniste, pas Samir, mais un certain Moktar, lui a asséné des coups de couteau. Le prévenu, lui, tenait une barre de fer en main”, indiquait le substitut Signor. Mais pour le parquet, Samir était bien co-auteur de la tentative de meurtre sur Hicham, puisqu’il était avec le fameux Moktar au moment de la rixe. L’ami de Samir voulait se venger après des insultes proférées par des Marocains sur sa mère dernièrement décédée…

Merci les images de vidéosurveillance

Au moment de se défendre face à la justice, Samir a bien admis sa présence sur place avec le fameux Moktar, sans pour autant participer physiquement à la violente rixe. “Oui, j’ai coursé des types en ramassant une barre de fer sur un chantier non loin. Mais je ne savais pas qu’il était armé d’un couteau.”

Une lourde peine de six ans de prison était requise contre le prévenu. Me Puccini, l’avocat de Samir, a obtenu gain de cause. Un acquittement a été prononcé contre son client pour la tentative de meurtre.

Le tribunal correctionnel a effectivement constaté, sur les images de vidéosurveillance de la Ville de Charleroi, que Samir n’est pas l’auteur des coups de couteau, qu’il se trouve en retrait face à la scène de violence et qu’il n’est pas contredit lorsqu’il prétend ne pas avoir vu son ami Moktar armé d’un couteau.

Un an de prison, avec un sursis simple de 5 ans, a tout de même été prononcé pour les coups et blessures et le port de la barre de fer.