Insolite: un petit train touristique stocké "temporairement" au service travaux de Charleroi... depuis plus de 20 ans!

Impossible, pour le bourgmestre Paul Magnette (PS) qui répond, de donner un prix d'achat : c'était il y a plus de 20 ans, avance-t-il. "Ce matériel n'est plus utilisé depuis de nombreuses années et une réflexion est menée pour son devenir avec toutes les parties prenantes."

Il y a lieu de s'en inquiéter, pourtant : aucun inventaire n'est réalisé de ces reliques du passé qui sont entreposées - "temporairement" précise le bourgmestre - au SLT. Alors, techniquement il n'y a pas de durée maximale à un "stockage temporaire", certes, mais bon... Vingt ans ?!