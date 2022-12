Le resto du cœur de Charleroi en habits de Noël

Au total, grâce aux sponsors et donateurs, près de 600 colis ont été offerts ce vendredi. La directrice Céline Pianini a fait les comptes : “en 2022, nous en aurons distribué entre 80 et 85 000, soit 25 % de plus du volume d’avant crise sanitaire. Mais nous étions à 120 000 en 2021 ! ”

Pour ce repas de noël avant noël, l’équipe du Resto et les bénévoles ont mis les petits plats dans les grands. Des assiettes apéros pour les participants sur les tables avec des morceaux de boudin, des dés de fromage, des biscuits salés.

“Le menu comporte quatre services”, poursuit Annabel. Velouté de potirons et de patates douces avant les croquettes de fromage sur leur lit de salade. En plat, c’est une cassolette de poissons pommes de terre grand-mère, et une bûche pour finir.

Un DJ avait installé son matériel, les enceintes diffusant des airs de noël : alors qu’une chanteuse égrénait les paroles d’un classique, le père Noël a fait son entrée en salle et est parti à la rencontre des personnes.

“Nous avons reçu l’aide de nombreux bénévoles temporaires”, se félicite le président Marcel Leroy. Membres de cabinets politiques, mandataires actifs comme le député Maxime Hardy ou le secrétaire d’État fédéral Thomas Dermine, ancien ministre tel Christian Dupont s’activaient au service ou à l’accueil. “Nous sommes aujourd’hui une petite trentaine. ”

Les visages éclairés, les yeux pétillants, certains ont commencé à se dandiner sur leurs chaises. “Des couples improvisent une danse”, sourit la directrice.

Le resto du cœur sera fermé ce lundi 26 mais reprendra ses activités le lendemain jusqu’au 30 décembre, pour un nouveau repas de fêtes.