Ivre, Mendez "ne se souvient pas" d’avoir mis des coups et un couteau sous la gorge de sa compagne

Le 25 août, c’est Mendez qui appelle la police. Au bout du fil, il menace de tuer sa compagne et la fille de cette dernière. “Et la belle-fille confirme même que le prévenu a placé un couteau sous la gorge de sa compagne”, précise la substitute Broucke. Deux mois plus tard, c’est cette fois la compagne de Mendez qui appelle à l’aide. “Elle a indiqué avoir reçu un coup au visage. Une fois sur place, les agents ont constaté une rougeur à la pommette gauche. Cette dernière vivait dans la crainte, puisqu’elle a refusé d’aller chez son médecin, de se faire auditionner ou de porter plainte contre son compagnon. ” Le parquet ajoute que c’est parce que la compagne a signifié la fin de la relation que Mendez a violemment réagi.

Un an après ces scènes, Mendez ne garde aucun souvenir de son comportement interpellant. “J’étais ivre, je ne me souviens pas. Mais de ce qu’on m’a raconté, je ne peux pas contester”, confirme-t-il. Des conditions probatoires, avec une peine d’un an de prison, sont vivement conseillées pour protéger la société. Ce à quoi le prévenu marque son accord, tout en confirmant continuer à boire, mais plus de manière “excessive. ”

Jugement pour le 27 janvier.