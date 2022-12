Le tribunal a tranché: la dépression n'est pas une "excuse légitime" pour faire opposition

Le 16 septembre dernier, Christophe fut condamné par défaut à une peine de prison. Ce dernier avait décidé de former opposition contre cette décision judiciaire. Mais avant d'aller plus loin dans la procédure, le tribunal correctionnel de Charleroi devait d'abord vérifier le caractère recevable et avenu de l'opposition. Ayant formé opposition contre le jugement dans le délai légal (15 jours), le premier des deux critères est rempli par l'opposant.