Certaines ASBL reçoivent-elles trop l’argent public ? Le débat tendu entre MR et PS

Et de donner des exemples : le Resto du Cœur aurait plus d’un million d’euros sur son compte. Le PBA 800 000 €, l’Eden “des centaines de milliers d’euros”, la RCA Arris 1,2 million… “Mais la Ville de Charleroi continue à leur verser chaque année des subsides. Il faut pouvoir soutenir les asbl, mais la Ville est au bord de la faillite, il faut pouvoir prendre en compte ces éléments : ont-elles vraiment besoin de tous ces subsides, tout est-il bien justifié ?” Nicolas Tzanetatos demande une “commission subside” pour évaluer, à chaque fois, les demandes et les budgets à allouer, “plutôt que faire comme d’habitude et répéter les budgets d’année en année”. Selon lui, pas question de couper les subsides, mais vu les difficultés financières de la Ville, y prêter une plus grande attention, voire demander des efforts aux asbl le temps que la Ville se refasse une santé ne serait pas un luxe.

De quoi faire bondir le PS, à l’origine de la création du Resto du Cœur à l’appel de Coluche en 1985, faisant de Charleroi la première ville belge à emboîter le pas. Jean-Philippe Preumont a insisté : “Le Resto du Cœur reçoit des dons, des héritages… vous voulez qu’ils aillent piocher dedans pour qu’on puisse diminuer la dotation communale ? C’est hors de question. Quand vous plaidez pour que des commerçants aient des aides de la Ville, vous ne demandez pas qu’on regarde combien ils ont sur leur compte !” Paul Magnette, le bourgmestre, a embrayé : “la situation budgétaire est grave, mais nous avons déjà renforcé les contrôles aux subsides. Quant aux erreurs de comptabilité que vous pointez, rendez-vous compte que certaines asbl, ce sont parfois trois bénévoles qui essaient de faire ce qu’ils peuvent, qui ne sont pas comptables, et qui font des erreurs : il faut les remercier pour ce qu’ils font et leur indiquer comment mieux remplir leurs devoirs administratifs comme en passant par la Maison Pour Association, pas leur taper dessus. Et pour les opérateurs culturels, il faut aussi rappeler qu’à chaque fois que la Ville met 1,00 € de subsides, cela génère 4,50 € de la Fédération Wallonie Bruxelles. Tant mieux s’ils ont des fonds, ça leur permettra de faire des investissements. Mais je ne suis pas fermé à réfléchir en bonne intelligence avec les asbl, via une commission subside pourquoi pas, pour voir si les subsides qu’on leur donne peut-être par habitude sont bien nécessaires. On est à Charleroi : on peut appeler les responsables d’une association et leur dire : est-ce que tu as vraiment besoin de ces 15 000 € ? Parce que la Ville est en difficulté. Mais c’est à voir.”

Le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos a pris la défense de Charleroi : “Malgré les crises, Covid puis énergétique, Charleroi doit rester rayonnante. Donc oui, il faut aider les clubs, les asbl, … il y a peut-être quelques profiteurs et je pense que le bourgmestre Paul Magnette doit s’en rendre compte, mais ces aides sont nécessaires !”