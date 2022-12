Davantage de trains entre Charleroi et Erquelinnes… pour moins de camions sur les routes ?

”Concrètement, la double voie entre Lobbes et Hourpes permettra le croisement de deux trains, celui venant de Charleroi et celui venant d’Erquelinnes, ce qui devrait entraîner un gain de temps pour les navetteurs. Mais ça permettra aussi de renforcer le développement du transport de marchandises par le rail. Cela diminuera la présence de camions dans le centre de nos villages”, indique le député régional dans un communiqué.

Un souhait que les habitants de la région appellent de tous leurs vœux : depuis des années, les élus PS, MR et CDH locaux se battent pour que le tronçon manquant de la RN54 soit complété, afin que les camions arrêtent de transiter par les villages. Combat qu’a (définitivement ?) mis à terre la majorité wallonne PS-MR-Ecolo en décidant, avec le ministre Ecolo Philippe Henry, un “stop” à la construction de nouvelles routes. “Faire du rail une pierre angulaire de notre mobilité était un engagement des écologistes”, ajoute Laurence Hennuy, députée fédérale des Verts, dans le même communiqué de presse. “Il y a quelques années encore, la ligne 130A était menacée de disparition.”

La ligne 130A, aujourd’hui à simple voie entre Hourpes et Lobbes, est une ligne mixte marchandises-voyageurs, une “importante route de déviation pour les trains de marchandise”, indique Ecolo. Mais l’impossibilité de se croiser impacte la ponctualité des trains et dirige les choix des industriels transportant des marchandises. Une mise à double sens permettra-t-elle de diminuer le nombre de camions sur les routes ? Réponse entre 2025 et 2029, quand les travaux seront réalisés.