Le camion de Noël de Coca-Cola s’arrête à Charleroi le 31 décembre

Il sera possible sur place de rencontrer le Père Noël et faire une photo, écrire et envoyer une carte de Noël personnalisée à ses proches, et bien sûr recevoir une boisson gazeuse.

“Comme il est essentiel pour Coca-Cola de le faire de la manière la plus durable possible, le camion et des matériaux de l’an passé sont réutilisés, et Coca-Cola compensera toutes les émissions de CO2”, indique encore la marque, pourtant désignée le mois passé par Greenpeace comme un des plus gros pollueurs de plastique du monde.